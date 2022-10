Bollettino regionale Covid: in Puglia altri 1.486 casi e 5 decessi

Oggi in Puglia si registrano altri 1.486 casi di positività al Covid su 9.169 test per una incidenza del 16,2%. Cinque sono i decessi. Sono complessivamente 14.703 le persone attualmente positive, 125 quelle ricoverate in area non critica, 7 in terapia intensiva. Questa la suddivisione dei casi per provincia: Bari 488, Bat 68, Brindisi 147, Foggia 143, Lecce 412, Taranto 213. I residenti fuori regione sono 12, quelli in provincia in definizione tre.

L'Asl Bat rimodula i posti letto

L'Asl Bat, visto il calo dei contagi nell'ultima settimana e la riduzione del tasso di occupazione dei posti letto, ha deciso di riorganizzare e rimodulare, a partire da oggi, il numero di posti letto per i ricoveri covid. In particolare, in Terapia intensiva ci saranno 6 posti letto no-covid e solo uno covid, in Pediatria 8 posti letto no-covid più 2 covid, in Malattie Infettive 6 posti letto no-covid più 12 covid (di cui 8 di Terapia semintensiva).

I posti letto di Terapia intensiva no-covid potranno essere portati immediatamente a 12 in caso di necessità. I pazienti positivi covid, asintomatici e paucisintomatici, giunti in pronto soccorso ovvero a ricovero per altre patologie, saranno gestiti nei tre presidi ospedalieri presenti nell'Asl Bat nelle stanze di degenza covid dedicate e attivate in tutte le unità operative.