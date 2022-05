Bollettino Covid regionale: in Puglia altri 3.355 nuovi contagi Covid e 14 decessi

Il bollettino della Regione Puglia registra oggi 3.355 nuovi casi Covid su 21.229 test (il 15,8%) giornalieri effettuati e 14 persone decedute. L'unica provincia a sfondare quota mille è quella di Bari mentre tutte le altre sono sotto questa quota. Attualmente sono 87.807 le persone positive: 433 ricoverate in area non critica e 28 in terapia intensiva. Nello specifico, ecco la ripartizione dei casi odierni.

APPROFONDIMENTI NARDÒ Morì dopo il vaccino, il tribunale: «Nessuna... LO STUDIO Omicron, nuovi sintomi: dalle lesioni cutanee alle macchie sulle...

Nuovi casi per provincia

Provincia di Bari: 1.176

Provincia di Bat: 205

Provincia di Brindisi: 304

Provincia di Foggia: 438

Provincia di Lecce: 685

Provincia di Taranto: 501

Residenti fuori regione: 30

Provincia in definizione: 16