Bollettino Covid, in Puglia quasi 9mila contagi e 20 morti. Bari la più colpita tra le province

Sono 8.887 i nuovi casi Covid in Puglia su 40.812 test giornalieri effettuati (21,77%) e si registrano 20 persone decedute. Il bollettino della Regione registra ancora Bari la provincia più colpita con oltre 3mila casi mentre solo la provincia di Bat è sotto quota mille.

Nuovi casi per provincia

Provincia di Bari: 3.092

Provincia di Bat: 510

Provincia di Brindisi: 1.039

Provincia di Foggia: 1.089

Provincia di Lecce: 1.681

Provincia di Taranto: 1.356

Residenti fuori regione: 91

Provincia in definizione: 29

Le persone attualmente positive sono 101.417: 587 sono ricoverate in area non critica (ieri 607) e 39 in terapia intensiva (ieri 35).