Bollettino Covid: in Puglia 19 morti e 5.277 casi, il 18,3% dei test

Oggi in Puglia si registrano 5.277 nuovi casi di contagio da Covid su 28.835 test (il 18,3%) e 19 morti. I nuovi casi sono distribuiti principalmente tra le province di Bari e Lecce. Sono residenti fuori regione altre 57 persone contagiate.

Nuovi casi per provincia

Provincia di Bari: 1.954

Provincia di Bat: 391

Provincia di Brindisi: 474

Provincia di Foggia: 673

Provincia di Lecce: 956

Provincia di Taranto: 752

Residenti fuori regione: 57

Provincia in definizione: 20

Delle 101.285 persone attualmente positive 610 sono ricoverate in area non critica (ieri 630) e 29 in terapia intensiva (ieri 30). Dall'inizio della pandemia i casi totali in Puglia, ad oggi, sono più di un milione: 1.002.188.