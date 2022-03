Bollettino della Regione Puglia, i contagi Covid sono 4.422: due morti

Il bollettino della Regione Puglia sui contagi Covid fa segnare 4.422 nuovi casi su 24.527 test giornalieri (18%). Da registrare anche 2 persone decedute. Sono sempre le province di Lecce e Bari ad avere la maggiore fetta di casi: entrambe superano abbondantemente quota mille.

Attualmente sul territorio regionale ci sono 80.152 persone attualmente positive: 543 sono ricoverate in area non critica e 28 in terapia intensiva.

Nuovi casi per provincia

Provincia di Bari: 1.265

Provincia di Bat: 278

Provincia di Brindisi: 381

Provincia di Foggia: 488

Provincia di Lecce: 1.496

Provincia di Taranto: 470

Residenti fuori regione: 33

Provincia in definizione: 11