Bollettino Covid Puglia, più di 7mila casi: Bari e Lecce le più colpite. Ci sono anche 37 decessi

Ci sono 7.141 nuovi casi Covid nel bollettino diramato dalla Regione Puglia su 54.777 test giornalieri. E da registrare ci sono 37 persone decedute: la stessa Regione, però, specifica che dei 37 decessi riportati dal bollettino, 6 sono relativi alle ultime 24 ore. Per quanto riguarda le province, le più colpite restano quelle di Bari e Lecce.

Nuovi casi per provincia

Provincia di Bari: 2.155

Provincia di Bat: 651

Provincia di Brindisi: 628

Provincia di Foggia: 1.067

Provincia di Lecce: 1.726

Provincia di Taranto: 803

Residenti fuori regione: 71

Provincia in definizione: 40

Le persone attualmente positive sono 123.458: 679 sono ricoverate in area non critica e 61 in terapia intensiva.