Bollettino Covid, in Puglia ci sono 952 casi. Boom contagi nel Barese

Salgono vertiginosamente i nuovi casi Covid in Puglia anche se c'è da precisare come siano aumentati anche i test: sono 952, il 2,8% dei 33.337 test giornalieri. Questi i numeri dell'ultimo bollettino regionale che, per fortuna, non registra persone decedute. Più di un terzo dei nuovi contagiati proviene dal capoluogo regionale: a Bari, infatti, sono ben 375.

Nuovi casi per provincia

Provincia di Bari: 375

Provincia di Bat: 48

Provincia di Brindisi: 153

Provincia di Foggia: 151

Provincia di Lecce: 124

Provincia di Taranto: 79

Residenti fuori regione: 16

Provincia in definizione: 6



Salgono anche i ricoverati. Delle 8.189 persone attualmente positive 171 sono ricoverate in area non critica (ieri erano 167) e 25 in terapia intensiva (ieri 21).