Covid, 369 nuovi contagi e due decessi. A Foggia il numero più alto: 105 casi

Sono 369 su un totale di 23.422 test eseguiti - con un tasso di positività dell'1,6% - i nuovi casi covid registrati nelle ultime 24 ore in Puglia. Si registrano anche due decessi. A far rilevare oggi il maggior numero di contagi è la provincia Foggia con 105 casi, 88 quelli in provincia di Bari, 61 in provincia di Brindisi , 50 nel Leccese , 49 in tutto i casi nel Tarantino e 10 nella provincia della Bat.

Il numero degli attuali positivi è di 4.498 di cui 133 ricoverati nei reparti ordinari e 21 in terapia intensiva. I guariti salgono a quota 4.498.