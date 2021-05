Altri 1.028 casi in Puglia su 13mila test, sale l'incidenza ma meno ricoveri in terapia intensiva

Più di mille casi su quasi 14mila test per una percentuale del 7,4% superiore quindi a quella di ieri che si attestava al 6%. Oggi in Puglia, su 13.803 test effettuati, sono stati registrati 1.028 casi positivi, con una incidenza del 7,4%.

I nuovi casi positivi sono 317 in provincia di Bari, 105 in provincia di Brindisi, 140 nella provincia BAT, 89 in provincia di Foggia, 196 in provincia di Lecce, 169 in provincia di Taranto, 8 casi di residenti fuori regione, 4 casi di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati inoltre 34 decessi (ieri 52). I decessi sono 7 in provincia di Bari, 9 in provincia di Foggia, 6 in provincia di Lecce, 12 in provincia di Taranto. I pugliesi attualmente ricoverati sono 1.782 (30 in meno di ieri). Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.261.410 test.

I cittadini guariti sono 185.526 (1.397 in più di ieri) e 46.620 sono i casi attualmente positivi (403 in meno di ieri), sul totale di 238.144 pugliesi contagiati dall'inizio della pandemia. Complessivamente i decessi per Covid sono 5.998.

Cala l'occupazione dei posti letto nelle intensive

È ancora sopra la soglia critica ma l'occupazione dei posti letto Covid nelle Terapie intensive della Puglia è in sensibile calo: dal 39% registrato il primo maggio, è scesa al 35% (cinque punti sopra il limite fissato dal ministero della Salute).

Più stabile la situazione nei reparti di Pneumologia e Malattie infettive, dove da una settimana, dal 29 aprile scorso, il tasso di occupazione dei posti letto oscilla tra il 44 e il 43% attuale.