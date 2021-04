Puglia, risale il tasso di positività (10%): ci sono 1.282 casi positivi e 48 morti

In Puglia, si registrano altri 1.282 casi positivi su 12.733 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus. In salita rispetto a ieri, dunque, perché erano 1.056 i nuovi casi di infezione a fronte di 14.623 test effettuati. Purtroppo, anche il numero dei decessi è superiore: si registrano, infatti, 48 decessi (ieri 37).

I numeri per province

Dei 1.282 casi nuovi, 502 sono in provincia di Bari, 116 in provincia di Brindisi, 152 nella provincia BAT, 45 in provincia di Foggia, 186 in provincia di Lecce, 279 in provincia di Taranto, 2 casi di residenti fuori regione.

Sono stati registrati 48 decessi come detto: 18 in provincia di Bari, 6 in provincia di Brindisi, 1 in provincia BAT, 10 in provincia di Foggia, 8 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.198.817 test. 177.547 sono i pazienti guariti. 48.643 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 231.996 così suddivisi: 89.392 nella Provincia di Bari; 22.778 nella Provincia di Bat; 17.350 nella Provincia di Brindisi; 41.870 nella Provincia di Foggia; 22.961 nella Provincia di Lecce; 36.536 nella Provincia di Taranto; 750 attribuiti a residenti fuori regione; 359 provincia di residenza non nota.

