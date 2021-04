Pochi tamponi e calano i nuovi contagi: 677 casi positivi e altri 20 decessi. Intensive piene, donna trasferita a Palermo

Pochi test e conseguentemente numeri al ribasso anche sui nuovi contagi. In proporzione, però, la percentuale raggiunge il 17%. Come già accaduto nelle giornate festive, il bollettino della Regione Puglia risente di questa circostanza anche oggi: sono stati registrati 3.978 test (quasi un terzo di ieri che erano stati 10.218) per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 677 casi positivi: 211 in provincia di Bari, 5 in provincia di Brindisi, 23 nella provincia BAT, 265 in provincia di Foggia, 125 in provincia di Lecce, 44 in provincia di Taranto, 3 casi di residenti fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota.

Scarica il bollettino completo

I decessi

Sono stati registrati 20 decessi: 9 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 2 in provincia di Foggia, 6 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.926.979 test. 145.721 sono i pazienti guariti.

Sono 51.220 i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 201.872 così suddivisi: 78.847 nella Provincia di Bari; 19.697 nella Provincia di Bat; 14626 nella Provincia di Brindisi; 37.220 nella Provincia di Foggia; 19.254 nella Provincia di Lecce; 31.230 nella Provincia di Taranto; 700 attribuiti a residenti fuori regione; 298 provincia di residenza non nota.

Terapie intensive piene

Sarà ricoverata all'Ismett di Palermo una paziente pugliese di 37 anni, positiva al Covid e affetta da grave polmonite bilaterale, per la quale potrebbe essere eventualmente necessario il trattamento con Ecmo, l'ossigenazione extracorporea cuore-polmone.

L'aereo dell'Aeronautica militare con a bordo la donna ha lasciato la base di Brindisi alle 13.15. Il trasferimento in Sicilia si è reso necessario per la saturazione di posti letto di terapia intensiva negli ospedali pugliesi. Lo rende noto il dirigente generale dell'assessorato regionale alla Salute, Mario La Rocca.