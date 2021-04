Su i ricoveri e altri 2.044 nuovi casi su 14mila test (14,6%): più di un terzo nel Barese, Taranto supera quota 400

Si supera ancora quota 2mila nuovi casi positivi ma la percentuale (14,5%) in rapporto al numero dei test scende leggermente (ieri era del 17,8%, con il record di contagi di 2.369 nuovi casi). Il bollettino della Regione Puglia, dopo la giornata nera di giovedì, indica che sono stati registrati 14.031 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 2.044 casi positivi: 776 in provincia di Bari, 137 in provincia di Brindisi, 194 nella provincia BAT, 336 in provincia di Foggia, 217 in provincia di Lecce, 415 in provincia di Taranto, 3 casi di residenti fuori regione, 34 casi di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuiti. Oggi i ricoveri salgono a quota 2.142 (27 in più di ieri)

I decessi

Purtroppo si registrano altri 25 decessi (ieri erano 36): 13 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 7 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.885.180 test. 143.805 sono i pazienti guariti. 48.747 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 197.425 così suddivisi: 77.337 nella Provincia di Bari; 19.269 nella Provincia di Bat; 14.380 nella Provincia di Brindisi; 36.486 nella Provincia di Foggia; 18.642 nella Provincia di Lecce; 30.328 nella Provincia di Taranto; 691 attribuiti a residenti fuori regione; 292 provincia di residenza non nota.

La settimana nera nel Barese

I dati di oggi confermano un trend preoccupante per il capoluogo di Regione. Secondo il report dell'Asl, nella settimana dal 22 al 28 marzo sono stati registrati 4.552 casi contro 4.580 della settimana precedente, quindi una impercettibile flessione. Resta elevato il tasso di contagi ogni 100mila residenti, pari a 370 contro 372,3 di sette giorni prima. A Bari città, dal 22 al 28 marzo, sono stati rilevati 1.507 contagi Covid, circa 100 in meno rispetto alla settimana precedente (1.601).

L'incidenza maggiore si registra a Gravina in Puglia, dove il rapporto è di 659,4 contagi ogni 100mila abitanti. Sono 26 i comuni oltre la soglia critica di 250 nuovi casi, due in più rispetto al precedente report. Dati oltre il doppio sopra la soglia anche a Valenzano con 550,4 casi ogni 100 mila abitanti e Ruvo di Puglia con 525,7. Tra i 470 e i 482 casi ogni 100 mila abitanti ad Adelfia, Altamura, Bitritto e Modugno.

Il report riferisce anche l'andamento della campagna vaccinale, con 212.992 dosi già somministrate, di cui 144.866 prime dosi e 68.126 seconde. Complessivamente, tra strutture ospedaliere, distrettuali, Uffici Igiene, Hub comunali e singoli punti di somministrazione «spot» (rsa, centri diurni, case di cura, caserme), ammontano a 213 i diversi centri in cui si è proceduto ad effettuare vaccinazioni.