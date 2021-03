Puglia, raddoppiano i decessi: sono 33. Meno tamponi e calano i nuovi casi: 786 casi su 5mila tamponi (15,3%)

Quasi la metà dei test rispetto a ieri come sempre dopo il week end. E scende, di conseguenza, anche il numero dei casi positivi: sono stati registrati 5.142 test per l'infezione da Covid-19 e sono stati rilevatii 786 casi positivi (15,2%, ieri era il 18,87%). Di questi, quasi la metà è relativa al territorio barese. Nello specifico: 350 in provincia di Bari, 90 in provincia di Brindisi, 28 nella provincia BAT, 176 in provincia di Foggia, 99 in provincia di Lecce, 43 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota è stato riclassificato e attribuito.

DECESSI IN AUMENTO

Purtroppo il numero dei decessi è oltre il doppio di quello registrato nella giornata di ieri. Sono 33 decessi (ieri ne erano registrati 18) dei quali 18 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 2 in provincia BAT, 7 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto. Sul fronte ricoveri aumento nelle ultime 24 ore: si passa da 2.038 a 2.100 pazienti che occupano i posti letto delle strutture sanitarie regionali. Cresce il numero dei guariti, dai 137.164 di ieri si passa ai 138.303 di oggi.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.845.068 test, 138.303 sono i pazienti guariti e 46.494 sono i casi attualmente positivi. I pugliesi morti a causa del Covid sono ad oggi 4.726.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 189.523 così suddivisi:

74.413 nella Provincia di Bari;

13.761 nella Provincia di Bat;

18.586 nella Provincia di Brindisi;

35.300 nella Provincia di Foggia;

17.608 nella Provincia di Lecce;

28.862 nella Provincia di Taranto;

679 attribuiti a residenti fuori regione;

314 provincia di residenza non nota.