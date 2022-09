Puglia, il Covid rallenta e i vaccini pure: 702 nuovi contagi. Quarte dosi al palo

Altri 706 nuovi contagi da Sars-Cov2 in Puglia nelle ultime 24 ore, casi registrati dopo l'analisi di 7.249 tamponi, con un tasso di positività pari al 9,7%. Non ci sono stati morti. Sono 9.256 le persone attualmente positive in tutta la regione, 96 quelle ricoverate nei reparti ospedalieri di area non critica, sette in quelli di Terapia intensiva della Puglia.

I nuovi casi registrati sono così suddivisi:

Bari 218

Bat 30

Brindisi 81

Foggia 77

Lecce 162

Taranto 118

residenti fuori regione 17

in Provincia in definizione 3



La campagna vaccinale

Non decolla la campagna vaccinale per la somministrazione della quarta dose Covid-19 in Puglia: nell'ultima settimana, da sabato 17 settembre a ieri, secondo i dati ministeriali, sono state solamente 2.628 le inoculazioni effettuate. Secondo l'ultimo rapporto Gimbe la copertura con quarta dose in Puglia è di poco superiore al 12% rispetto al totale.