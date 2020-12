Covid, nuovi casi oltre quota mille nonostante la metà dei tamponi. Peggiora il rapporto positivi/test. Ancora 24 i decessi

Su 3.821 test per l'infezione da Covid-19, sono stati registrati 1.001 casi positivi nelle ultime 24 ore in Puglia: 278 in provincia di Bari, 78 in provincia di Brindisi, 462 in provincia di Foggia, 85 in provincia di Lecce, 100 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione, 3 casi di residenza non nota o attribuita sono stati riclassificati ed riattribuiti. (La Asl Bat non ha comunicato i dati relativi alle ultime 24 ore per problemi tecnici). I numeri assoluti, distribuiti per provincia, vanno letti alla luce del significativo calo dei tamponi effettuati (ieri erano stati quasi il doppio: 7.293). Quello che va considerato, sotto questo profilo, è il rapporto di positività, vale a dire il numero di casi positivi ogni cento tamponi, salito dal 24,5% di ieri (terza peggiore performance di sempre) al 26,2% di oggi, secondo peggior risultato dall'inizio della pandemia. Unico dato positivo, il numero complessivo di ricoveri per Covid nei vari reparti ospedalieri, non solo in Terapia intensiva, tornato a scendere dopo la risalita di ieri. Oggi il totale è di 1.805 pazienti, undici in meno rispetto al giorno precedente (qui il bollettino integrale).

Sono stati registrati 24 decessi (stesso numero di ieri): 8 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 2 in provincia di Bat, 7 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 843.494 test; 17.028 sono i pazienti guariti; 46.578 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 65.342, così suddivisi:

25.446 nella provincia di Bari;

7.298 nella provincia di Bat;

4.706 nella provincia di Brindisi;

14.840 nella provincia di Foggia;

4.971 nella provincia di Lecce;

7.653 nella provincia di Taranto;

409 attribuiti a residenti fuori regione,

19 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Ultimo aggiornamento: 16:35

