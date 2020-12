Covid, 1.470 casi positivi su oltre 11mila tamponi effettuati. L'assessore Lopalco: «Circolazione virus ancora intensa, massima prudenza»

Su un totale di 11.121 test per l'infezione da Covid-19, in Puglia sono stati registrati 1.470 casi positivi nelle ultime 24 ore: 582 in provincia di Bari, 38 in provincia di Brindisi, 188 nella provincia BAT, 256 in provincia di Foggia, 148 in provincia di Lecce, 248 in provincia di Taranto, 5 residenti fuori regione, 5 casi di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 23 decessi: 8 in provincia di Bari, 6 in provincia BAT, 2 in provincia di Brindisi, 1 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto.

Rispetto al crollo di ieri, quando era sceso al 7,75% (miglior risultato degli ultimi due mesi), riprende quota oggi il rapporto positivi/tamponi, che risale a 13,22%. Sale anche il numero complessivo di ricoverati nella regione, oggi pari a 1.625, mentre scende - e anche in modo sensibile - il numero degli attualmente positivi, un dato ancor più incoraggiante se si considerano i dati di oggi riferiti ai nuovi casi. Nel bollettino odierno, infatti, gli attualmente positivi sono 52.740, esattamente 93 in meno rispetto a ieri.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.033.478 test; 34.112 sono i pazienti guariti.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 89.303, così suddivisi:

34.429 nella provincia di Bari;

10.274 nella provincia di Bat;

6.393 nella provincia di Brindisi;

19.718 nella provincia di Foggia;

6.988 nella provincia di Lecce;

10.890 nella provincia di Taranto;

516 attribuiti a residenti fuori regione;

95 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico completo è disponibile al link: http://rpu.gl/4V0IZ

«L’elevato numero di casi registrati in data odierna - ha commentato l'assessore regionale alla Salute, Pier Luigi Lopalco - è certamente legato al recupero della attività di sorveglianza dopo la pausa natalizia. Si riferisce infatti ad oltre 11.000 tamponi eseguiti. È comunque un segnale di allerta che conferma una circolazione virale ancora intensa nella regione, che impone un livello di massima prudenza e attenzione».

