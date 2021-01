Puglia, 1.018 nuovi positivi e 31 decessi. Tasso di positività al 10,29%

Sono stati registrati 1.018 casi positivi su 9.887 test per l'infezione da Covid-19 registrati in Puglia nelle ultime 24 ore, con un tasso di positività del 10,29%, poco sotto l'11,06% di ieri. E sono stati registrati 31 morti.

I nuovi positivi sono 370 in provincia di Bari, 190 in provincia di Taranto, 148 nella provincia Bat e altri 148 in provincia di Foggia, 109 in provincia di Lecce, 51 in provincia di Brindisi e 2 residenti fuori regione.

I decessi sono 9 in provincia di Bari, 8 in provincia di Lecce, 7 in provincia di Foggia e altri 7 in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.230.116 test. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 114.133 e sono 54.547 i casi attualmente positivi; sono 56.611 i pazienti guariti.

Ultimo aggiornamento: 23 Gennaio, 13:01

