Covid/ Scendono i nuovi casi (876) in relazione al numero di tamponi (10.420): il rapporto si abbassa al livello di due mesi fa. Si riducono anche gli attualmente positivi

Riduzione dei nuovi casi, questa volta anche a fronte del numero di tamponi effettuati, decisamente alto. Sono infatti 876 i nuovi positivi dopo 10.420 test compiuti sul territorio regionale. E', in sintesi, il bollettino comunicato dalla Regione Puglia attraverso il dipartimento Promozione della Salute . Nel dettaglio, i nuovi casi sono così distribuiti: 340 in provincia di Bari, 50 in provincia di Brindisi, 71 nella provincia BAT, 150 in provincia di Foggia, 64 in provincia di Lecce, 199 in provincia di Taranto, 3 residenti fuori regione. 1 caso di provincia di residenza non nota è stato riclassificato e attribuito.

Sono stati registrati 35 decessi: 6 in provincia di Bari, 15 in provincia BAT, 2 in provincia di Brindisi, 3 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 7 in provincia di Taranto (qui il bollettino integrale).

Con questi numeri, il rapporto positivi/tamponi scende a 8,41%, più o meno simile a quanto registrato due mesi fa, il 22 ottobre. Continua a scendere anche il numero dei pazienti trattati in ambiente ospedaliero: oggi 1.588 (in questo caso, come un mese fa). Non solo: per il secondo giorno consecutivo scende il numero degli attualmente positivi, ora 53.292 su tutto il territorio regionale.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 974.063 test. 26.726 sono i pazienti guariti. 53.292 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 82.263, così suddivisi:

31.667 nella Provincia di Bari;

9.485 nella Provincia di Bat;

5.992 nella Provincia di Brindisi;

18.216 nella Provincia di Foggia;

6.445 nella Provincia di Lecce;

9.915 nella Provincia di Taranto;

470 attribuiti a residenti fuori regione;

73 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Ultimo aggiornamento: 17:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA