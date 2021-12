Puglia, quasi 600 casi in un giorno. Cinque decessi. Tasso di positività al 2,24%

Oggi in Puglia si registrano 598 nuovi casi e 5 morti. Il tasso di positività aumenta rispetto a ieri (quando era dell'1,5%) e raggiunge oggi il 2,24% dei 26.603 test giornalieri. La maggior parte dei nuovi casi sono stati individuati in provincia di Bari (176), seguono le province di Brindisi (131), Foggia (115), Lecce (96), Taranto (52), Barletta-Andria-Trani (29).

Delle 5.855 persone attualmente positive, 131 sono ricoverate in area non critica (ieri erano 133) e 24 in terapia intensiva (ieri 23). Le persone guarite da ieri sono 302.