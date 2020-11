Il Covid continua a correre: 21 morti e 766 nuovi positivi in tutta la regione. A Lecce, dalle altre province, i malati in condizioni critiche

Ventuno morti e 766 positivi: non si arresta la corsa del Covid-19 in Puglia, secondo le informazioni contenute nel bollettino epidemiologico diffuso anche oggi dalla Regione. I casi positivi sono così suddivisi: 160 in provincia di Bari, 65 in provincia di Brindisi, 167 nella provincia Bat, 203 in provincia di Foggia, 63 in provincia di Lecce, 106 in provincia di Taranto, 2 residenti fuori regione.

Sono stati registrati 21 decessi: 4 in provincia di Bari, 9 in provincia Bat, 2 in provincia di Brindisi, 3 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 601.253 test; 7.677 sono i pazienti guariti; 17.187 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 25.701, così suddivisi:

10.106 nella provincia di Bari;

2.858 nella provincia di Bat;

1.843 nella provincia di Brindisi;

6.233 nella provincia di Foggia;

1.855 nella provincia di Lecce;

2.625 nella provincia di Taranto;

181 attribuiti a residenti fuori regione.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Intanto, dopo un primo volo della salvezza da Foggia a Lecce pochi giorni fa, anche oggi all'ora di pranzo sul piazzale antistante lo stadio leccese di via del Mare è atterrato un elicottero con un malato di Covid in condizioni gravissime. Gli ospedali delle province più colpite dalla pandemia, infatti - come Foggia, Bari e Bat - sono ormai vicini alla saturazione.

