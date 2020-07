Terzo giorno di fila Covid-free: in Puglia né contagi né decessi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Terzo giorno di fila senza contagi. Nessun nuovo caso di coronavirus in Puglia , chiarisce il bollettino epidemiologico diffuso dalla Regione che ha eseguito 2.661 test per l'infezione da covid-19. A zero anche i decessi.Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 204.917 test; 3.926 sono i pazienti guariti e 68 sono i casi attualmente positivi.Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.541, così suddivisi:- 1.494 nella provincia di Bari,- 382 nella provincia di Bat,- 660 nella provincia di Brindisi,- 1.169 nella provincia di Foggia;- 525 nella provincia di Lecce;- 281 nella provincia di Taranto;- 30 attribuiti a residenti fuori regione.