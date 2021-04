Puglia, 1.628 casi su 10.218 test, 15 decessi. Più 1.000 gli attuali positivi: dall'inizio della pandemia oltre 200mila contagi

Resta stabile il tasso di positività in Puglia, dove oggi il bollettino epidemiologico regionale riporta 1.628 casi positivi su 10.218 test per l'infezione da Covid-19 sono stati registrati oggi in Puglia (tasso di positività del 15,9% contro il 15,7% di ieri) e 15 decessi.

Le infezioni sono state registrate: 588 in provincia di Bari, 68 in provincia di Brindisi, 222 nella provincia Bat, 228 in provincia di Foggia, 231 in provincia di Lecce, 284 in provincia di Taranto, 3 casi di residenti fuori regione, 4 casi di provincia di residenza non nota (qui il bollettino completo).

APPROFONDIMENTI LA RICERCA Covid: quanto ci si può contagiare stando con un infetto in... L'EMERGENZA Intensive occupate al 45%. Balzo degli attuali positivi: ora superano... L'EMERGENZA Vaccini, i ritardi si accumulano. E uno studio rivela: Puglia maglia...

Diminuiscono i decessi, aumentano gli attualmente positivi

I 15 decessi sono così ripartiti: 5 in provincia di Bari, 3 in provincia di Brindisi, 1 in provincia BAT, 1 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.923.001 test. Sono 145.113 i pazienti guariti mentre ieri erano 144.505 (+608). Aumentano pertanto a 51.171 sono i casi attualmente positivi mentre ieri erano 50.166 (+1.005). I pazienti ricoverati sono 2.148 mentre ieri erano 2.153 (-5).

Il bilancio dall'inizio della pandemia

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall'inizio dell'emergenza è di 201.195 così suddivisi: 78.636 nella provincia di Bari; 19.674 nella provincia di Bat; 14.621 nella provincia di Brindisi; 36.955 nella provincia di Foggia; 19.129 nella provincia di Lecce; 31.186 nella provincia di Taranto; 697 attribuiti a residenti fuori regione; 297 provincia di residenza non nota.