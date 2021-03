Puglia, 27 morti e 1785 positivi. Il 15% dei test

È leggermente migliore il quadro che si legge nel bollettino epidemiologico odierno della Regione Puglia sul Covid-19. Il numero di nuovi casi positivi scende di nuovo sotto 2000 e in modo abbondante in presenza al contempo di un numero maggiore di test rispetto a ieri.

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 11636 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 1785 casi positivi: 652 in provincia di Bari, 154 in provincia di Brindisi, 147 nella provincia BAT, 270 in provincia di Foggia, 239 in provincia di Lecce, 315 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione, 7 casi di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 27 decessi: 10 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 6 in provincia BAT, 2 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.742.669 test.

127.409 sono i pazienti guariti.

41.170 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 173.000, così suddivisi:

67.667 nella Provincia di Bari;

17.431 nella Provincia di Bat;

12.529 nella Provincia di Brindisi;

32.919 nella Provincia di Foggia;

15.509 nella Provincia di Lecce;

26.039 nella Provincia di Taranto;

642 attribuiti a residenti fuori regione;

264 provincia di residenza non nota.