Puglia, 33 morti e 1248 nuovi casi: positività sale al 12,03%, ma i guariti segnano un nuovo record: +4.143

Tornano a salire i nuovi casi positivi al Covid19 oggi in Puglia, a fronte di una lieve diminuzione del numero dei test. Aumento leggero anche del numero dei decessi. Si registra ancora una impennata notevole dei guariti, mai verificatasi in precedenza in queste proporzioni. Sono i dati del bollettino epidemiologico quotidiano sull'infezione da coronavirus stilato dalla Regione.

Su 10.372 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus effettuati in Puglia sono stati registrati 1.248 casi positivi, con un tasso di positività del 12,03% (rispetto al 10,1% di ieri). I nuovi casi sono così suddivisi: 431 in provincia di Bari, 157 in provincia di Brindisi, 58 nella provincia BAT, 216 in provincia di Foggia, 72 in provincia di Lecce, 304 in provincia di Taranto, 5 residenti fuori regione, 5 provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 33 decessi: 13 in provincia di Bari, 9 in provincia BAT, 3 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 6 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.408.642 test. 84.760 sono i pazienti guariti (+4.143 rispetto a ieri). 44.178 sono i casi attualmente positivi (-2.928 sul giorno precedente).

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 132.459, così suddivisi:

50.237 nella Provincia di Bari;

14.417 nella Provincia di Bat;

9.672 nella Provincia di Brindisi;

27.470 nella Provincia di Foggia;

11.258 nella Provincia di Lecce;

18.710 nella Provincia di Taranto;

555 attribuiti a residenti fuori regione;

140 provincia di residenza non nota.

Ultimo aggiornamento: 16:36

