Dodici nuovi casi di Covid-19. Le Asl: «Situazione sotto controllo»

«La situazione è sotto controllo»: lo dicono le Asl pugliesi, commentando il bollettino epidemiologico di oggi, 14 agosto. Dodici i nuovi casi di coronavirus nella regione, su 1.701 test effettuati.

I dodici casi sono così suddivisi: 3 in provincia di Bari, 3 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto. Non sono stati registrati decessi.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 264.548 test. 3.981 sono i pazienti guariti. 286 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.821, così suddivisi:

- 1.571 nella provincia di Bari;

- 390 nella provincia di Bat;

- 681 nella provincia di Brindisi;

- 1.253 nella provincia di Foggia;

- 606 nella provincia di Lecce (5 casi con residenza non nota registrati ieri sono stati attribuiti oggi alla provincia di Lecce);

- 288 nella provincia di Taranto;

- 32 attribuiti a residenti fuori regione.

«Abbiamo registrato 3 nuovi casi di positività al Covid 19 – spiega il dg della Asl Bari Antonio Sanguedolce – di cui una persona di rientro dalla Grecia e 2 contatti stretti di casi già accertati. Uno dei tre positivi è ricoverato nel reparto di Malattie infettive del Policlinico».

«In data odierna - comunica il direttore generale della Asl Foggia Vito Piazzolla - sono stati registrati, in provincia di Foggia, 3 nuovi casi di persone positive al Covid19. Di questi, 2 sono collegati a focolai preesistenti e già circoscritti. Nel terzo caso si tratta di una persona attualmente ricoverata al Policlinico di Foggia per la quale il Servizio di Igiene aziendale ha già ricostruito la catena di contatti ed attivato le procedure di sorveglianza attiva volontaria. La Asl, anche attraverso le strutture dei Distretti Sociosanitari, fondamentali in questo momento, è impegnata nel coordinamento di tutte le attività necessarie a garantire la sicurezza dei residenti e dei turisti presenti in provincia».

«La situazione in provincia di Lecce è sotto controllo, il nostro Dipartimento prosegue senza sosta tutte le attività di tracciamento. I 3 casi di oggi sono 2 migranti legati ai 5 già individuati ieri e un giovane residente in provincia rispetto al quale le indagini epidemiologiche sono ancora in corso», dichiara il dg della ASL Lecce Rodolfo Rollo.

«I tre casi registrati in provincia di Taranto – spiega il direttore generale Stefano Rossi - riguardano un militare di rientro da fuori regione, un rientro da Malta per turismo e un contatto domestico di un caso già noto. Tutti i casi sono sotto l’attenzione del dipartimento di prevenzione e monitorati con la ricerca dei contatti stretti. Si sottolinea l’importanza dell’obbligo di autosegnalazione in caso di rientro da fuori regione o dall’estero».

