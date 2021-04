Covid, tasso di positività in calo: è 11,47%. Ma la Puglia piange altri 50 morti

Su 13.399 test per l'infezione da Covid-19, in Puglia nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1.537 casi positivi: 562 in provincia di Bari, 97 in provincia di Brindisi, 119 nella provincia BAT, 266 in provincia di Foggia, 161 in provincia di Lecce, 328 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione, 3 casi di provincia di residenza non nota. Il tasso di positività si attesta quindi a 11,47%, mentre ieri era pari a 13,97%.

Sono stati registrati 50 decessi: 22 in provincia di Bari, 5 in provincia BAT, 10 in provincia di Foggia, 7 in provincia di Lecce, 6 in provincia di Taranto.

I pazienti ricoverati sono 2.178 (+9 rispetto a ieri), i guariti 160.424 (+1.619), gli attuali positivi 51.594 (-132): numeri che verranno passati al setaccio, insieme al report settimanel, dal ministero della Salute per decidere in queste ore quale colore assegnare alla regione, destinata - secondo le prime indiscrezioni - a resta rossa almeno fino al 25 aprile, pur non essendo ancora del tutto esclusa la possibilità di passare in zona arancione.

Il quadro generale

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 217.428 così suddivisi:

84.386 nella provincia di Bari;

21.142 nella provincia di Bat;

15.920 nella provincia di Brindisi;

39.668 nella provincia di Foggia;

21.122 nella provincia di Lecce;

34.130 nella provincia di Taranto;

727 attribuiti a residenti fuori regione;

333 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

