Puglia, 1.567 nuovi casi. Il Salento interrompe la tregua

Aumenta il numero dei tamponi (oggi sono stati in 9.770 contro i 3.869 di ieri) e cresce anche quello dei nuovi casi positivi al Covid. Nelle ultime 24 ore sono stati infatti 1.567 in Puglia contro i 980 di ieri. I nuovi casi sono così suddivisi: 537 in provincia di Bari, 162 in provincia di Brindisi, 199 nella provincia BAT, 407 in provincia di Foggia, 109 in provincia di Lecce, 142 in provincia di Taranto, 7 residenti fuori regione, 4 casi di provincia di residenza non nota. Ancora una volta, oltre il 70% dei casi è concentrato nell'area nord dell regione.

Al di là delle cifre assolute, però il rapporto positivi/tamponi scende: dal 25,3% di ieri a 16,04% di oggi.

E dato non secondario: in base al bollettino nelle ultime 24 ore non cambia la pressione sul sistema ospedaliero regionale. 1690 erano i pazienti ricoverati ieri e 1690 risultano quelli di oggi oggi.

Aumentano invece i decessi. Sono stati registrati 52 morti, infatti: 13 in provincia di Bari, 3 in provincia di Brindisi, 2 in provincia BAT, 21 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Lecce, 9 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 732.942 test.11.823 sono i pazienti guariti. 32.959 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 46.054 così suddivisi: 17.833 nella Provincia di Bari; 5.219 nella Provincia di Bat; 3.223 nella Provincia di Brindisi; 10.743 nella Provincia di Foggia; 3.513 nella Provincia di Lecce; 5.201 nella Provincia di Taranto.

316 attribuiti a residenti fuori regione

Ultimo aggiornamento: 16:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA