Puglia, altri 4.155 casi covid e 15 decessi. Stabile il numero dei ricoveri in terapia intensiva

Resta ancora alta la curva dei contagi da covid in Puglia dove si registrano altri 15 decessi. La provincia di Lecce resta ancora la più colpita con oltre 1300 casi.

I numeri del bollettivo covid

Secondo il bollettino covid diramato dalla Regione Puglia sono 4.155 i nuovi casi in Regione su 29.169 test giornalieri effettuati e il tasso di positività scende al 14,2 per cento. Altri 15 i morti in sole 24 ore.



Resta Lecce la provincia più colpita dai casi covid: 1.305, seguita da Bari con 1.162 casi. Quindi Foggia con 595, Taranto con 444 seguita da Brindisi con 328 casi e infine la Bat con 287. Ventiquattro i residenti fuori regione e 10 quelli in via di definizione.

Con i nuovi contagi (4.155) salgono a 75.364 le persone attualmente positive: di queste 531 sono ricoverate in area non critica. Stabile rispetto a ieri il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva: 31.