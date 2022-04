Covid, stabile la curva dei contagi: 5.478 nuovi casi e nove decessi

Altri 5mila casi di contagio da covid in Puglia e nove decessi. Resta stabile la curva dei contagi ma scende il numero dei test effettuati. Il bollettino di oggi - sabato 9 aprile - segna 5.478 nuovi casi su 29.379 test giornalieri.

La geografia dei contagi



Provincia di Bari: 1.929

Provincia di Bat: 407

Provincia di Brindisi: 535

Provincia di Foggia: 742

Provincia di Lecce: 1.048

Provincia di Taranto: 764

Residenti fuori regione: 34

Provincia in definizione: 19

In Puglia le persone attualmente positive sono 109.192: di queste 673 sono ricoverate in area non critica mentre 38 sono quelle in terapia intensiva.

«Non deve passare il messaggio che è finito tutto, purtroppo non è così e dobbiamo continuare a stare attenti. Bisogna individuare alcune regole minime dalle quali non derogare mai, per esempio la mascherina al coperto io penso e temo che dovremo continuare a tenerla finché saranno trovate soluzioni definitive per guarire da questo terribile virus». Lo ha detto Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, intervenendo da remoto all'evento «Live In» di SkyTg24 nel teatro Kursaal Santalucia di Bari.

«È un periodo ancora di grande rischio - ha detto anche il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano - perché il calo che stiamo registrando è quello che abbiamo avuto sempre in questa stagione, non sappiamo se rappresenti un calo effettivo».

Da remoto si è collegato anche il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli. «Quello che la pandemia ci lascia - ha detto - è una visione drammatica dal punto di vista del personale sanitario: noi abbiamo un numero enorme di ruoli da ricoprire, di servizi da effettuare, purtroppo abbiamo una scarsità di personale e questa è una vera e propria emergenza nazionale».