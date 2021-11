Covid, 241 nuovi casi e un decesso registrati nel bollettino in Puglia. Taranto a quota 89

Un decesso e 241 nuovi casi in Puglia su 22.230 test giornalieri. Questi i numeri del bollettino covid della Regione Puglia. Taranto resta la provincia più colpita con 89 casi.

I casi divisi oer provincia



Provincia di Bari: 42

Provincia di Bat: 19

Provincia di Brindisi: 23

Provincia di Foggia: 26

Provincia di Lecce: 39

Provincia di Taranto: 89

Residenti fuori regione: 3

Provincia in definizione: 0



Le persone attualmente positive sono 3.531, di queste 152 ricoverate in area non critica e 19 in terapia intensiva. Dall'inizio della pandemia in Puglia si sono registrati 274.595 casi totali e

6.853 morti.