Su 18.879 test eseguiti in Puglia sono 436 le persone risultate positive al Covid 19, con un tasso di positività del 2,3%, in lieve aumento rispetto al 2,2% di ieri. Una persona è morta.

Sono 5.454 le persone attualmente positive, 129 quelle ricoverate in area non critica (ieri erano 127), 17 in terapia intensiva. Questa la suddivisione per provincia: nel Barese 145, nella Bat 10, nel Brindisino 96, nel Foggiano 87, in provincia di Lecce 86, nel Tarantino 5, altri 5 residenti fuoci regione e 2 di provincia in via di definizione. Complessivamente, dall'inizio della pandemia, sono 283.496 i pugliesi contagiati dal Covid e 6.914 i decessi.

APPROFONDIMENTI IL FOCUS ​Vaccino Novavax, cosa cambia con Moderna e Pfizer? Qual è...

A Copertino chiusa per due giorni la Falcone- Borsellino

Proseguono intanto le chiusure di istituti scolastici due punti l'ultima in ordine di tempo è il Falcone Borsellino di Copertino dove i casi di positività sarebbero 4 suddivisi tra i plessi delle elementari e delle medie l'istituto resterà chiuso lunedì e martedì per permettere la sanificazione.