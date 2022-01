Covid, altri 8.333 casi in Puglia. Sette decessi e il tasso di positività sale al 13,18%

Sono 8.333 i nuovi casi covid registrati dal bollettino regionale. Con un tasso di positività che sale a 13,18% (fermo al 4% solo una settimana fa) su un totale di 63.243 test giornalieri effettuati. Sette invece i decessi in 24 ore, nel giorno in cui la Fondazione Gimbe segnala un picco di nuovi contagi in una sola settimana: aumento del 159% dal 12 al 18 gennaio.

Covid, record di nuovi casi in Puglia: in una settimana aumento del 159%. Terapie intensive al 12,8%

I casi suddivisi per provincia



Provincia di Bari: 2.764

Provincia di Bat: 934

Provincia di Brindisi: 761

Provincia di Foggia: 1.269

Provincia di Lecce: 1.437

Provincia di Taranto: 1.061

Residenti fuori regione: 62

Provincia in definizione: 45

Con questi numeri salgono a 133.483 le persone attualmente positive, di queste 691

sono ricoverate in area non critica e 63 in terapia intensiva.