Covid, in Puglia un morto e 184 nuovi casi. Bari la provincia più colpita

Un morto e 184 nuovi casi covid in Puglia su 19.019 test eseguiti (pari allo 0,97%). Attualmente ci sono 3.075 persone positive in tutta la regione.

I casi provincia per provincia



Provincia di Bari: 45

Provincia di Bat: 34

Provincia di Brindisi: 30

Provincia di Foggia: 31

Provincia di Lecce: 34

Provincia di Taranto: 8

Residenti fuori regione: 3

Provincia in definizione: -1



Attualmente ci sono 3.075 persone positive in Puglia, di cui 130 sono ricoverate in area non critica e 16 in terapia intensiva. Dall'inizio della pandemia sono 272.914 i casi totali e 6.835 le persone decedute.