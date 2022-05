Bollettino Covid: in Puglia 6 morti e 1.761 casi, il 12,6% dei test

Oggi in Puglia si registrano 1.761 nuovi casi di contagio da Coronavirus su 14.009 test (incidenza del 12,6%) e sei decessi. I nuovi casi sono stati individuati in provincia di Bari (618), nella provincia Barletta-Andria-Trani (127), e in quelle di Brindisi (142), Foggia (224), Lecce (365) e Taranto (258). Sono residenti fuori regione altre 15 persone risultate positive in Puglia, mentre per altri 12 casi non si conosce ancora la provincia di appartenenza. Sono attualmente positive 44.868 persone di cui 381 sono ricoverate in area non critica (ieri 395) e 20 in terapia intensiva (ieri 22).

Nel Barese contagi calati del 21,4% in una settimana

In provincia di Bari calano del 21,4% i contagi Covid nella settimana dal 9 al 15 maggio. Lo rileva il monitoraggio dell'Asl. Secondo i dati dell'azienda sanitaria, sono stati 496,4 i nuovi casi ogni 100mila abitanti, rispetto ai 631,5 di sette giorni fa, con una discesa generalizzata su tutto il territorio: 37 comuni su 41 registrano minori contagi.

La campagna vaccinale anti-Covid nelle ultime settimane viene alimentata soprattutto dalle quarte dosi riservate a pazienti immunocompromessi, over 80, soggetti dai 60 ai 79 anni con particolari fragilità e ospiti di Rsa. In totale sono stati somministrati 3 milioni e 43.765 vaccini, di cui 1 milione e 122.605 prime dosi, 1 milione e 86.974 seconde, 821.369 terze e 12.817 quarte dosi. A Bari e provincia, i residenti con più di 5 anni che hanno usufruito di almeno due dosi di vaccino risultano pari a 1 milione e 88.442, mentre dai 12 anni in poi i residenti con tre dosi sono 802.310. Il livello di copertura è sempre attestato al 92% se si prende in considerazione la fascia più ampia dai 5 anni in su, mentre dai 12 anni la protezione è al 94%.