Bollettino, 144 casi covid nelle ultime 24 ore in Puglia. Scende il numero dei tamponi, nessun decesso

Zero morti in Puglia e calo dei casi nelle ultime 24 ore. In Puglia secondo i dati del bollettino i nuovi casi covid sono 144 su 7.286 tamponi effettuati in tutta la Regione. Il maggior numero di nuovi positivi è stato riscontrato nella provincia di Foggia con 53 casi seguita dalla provincia di Lecce con 46 nuovi casi. Seguono la provincia di Bari con 26 casi, la provincia della Bat (Barletta-Andria-Trani) con 17 casi. Quindi 7 a Brindisi e 4 a Taranto.

Gli attualmente positivi in Puglia salgono a 4.631. Di questi, 22 sono in terapia intensiva, mentre 186 sono i pazienti ricoverati in reparti ospedalieri di area cosiddetta “non critica”. Sono 6.694 il bilancio delle vittime di questa pandemia per la nostra regione.