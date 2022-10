Covid, nessun morto in 24 ore. Scende la positività al 5,9%

Il covid non ha provocato morti nelle ultime 24 ore in Puglia: ma le persone attualmente positive restano sopra i 14mila. Sono 417 i nuovi casi positivi al Covid registrati nelle ultime ore in Puglia su 7.091 test. Nessun decesso è stato registrato. Il tasso di positività è del 5,9%.

Sono complessivamente 14.443 le persone attualmente positive, 153 quelle ricoverate in area non critica, 8 in terapia intensiva. Questa la suddivisione per provincia: Bari 133, Bat 25, Brindisi 36, Foggia 29, Lecce 149, Taranto 42. I residenti fuori regione sono 2, quelli di provincia in definizione 1.