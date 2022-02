Puglia, contagi in calo nel weekend ( 2.345) ma scende il numero dei tamponi. Altri 4 morti e preoccupa l'arrivo della variante Omicron 2

Lieve calo dei contagi covid in Puglia dopo il weekend con in numero dei tamponi che scende, ma si registrano altri 4 morti (7 febbraio). Settanta le persone ricoverate in terapia intensiva.

I numeri del bollettino

Sono 2.345 i nuovi casi registrati in Puglia in 24 ore su 31.744 test giornalieri effettuati nella giornata di ieri (domenica, ndr) con il tasso di positività che scende al 7,3% (ieri al 12,6%). Altre quattro le persone decedute.

Seppur con numeri più bassi, resta Bari la provincia più colpita con 706 casi seguita da Lecce (645). Quindi la provincia di Foggia con 375 casi e Taranto con 209. A seguire Brindisi (193), mentre sono 17 i residenti fuori regione e 13 quelli in via di definizione.

Delle 105.994 persone attualmente positive, 750 sono ricoverate in area non critica (ieri 751), 70 in terapia intensiva, come ieri.

Occupazione dei posti letto

Intanto risale leggermente l'occupazione dei posti letto Covid-19 negli ospedali pugliesi: nelle terapie intensive, secondo l'aggiornamento del monitoraggio dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), il tasso di occupazione è risalito dal 12 al 14% nelle ultime 24 ore, mentre nei reparti di Medicina si è attestato al 26%.

La preoccupazione per la Omicron 2

«Ci sono più casi» di contagi provocati dalla variante Omicron 2 in Puglia, sui quali sono ancora in corso gli accertamenti da parte dei laboratori del Policlinico di Bari e dell'Istituto Zooprofilattico di Puglia e Basilicata. Lo conferma all'Ansa una fonte sanitaria. I contagi sarebbero stati individuati nelle province di Bari e Brindisi. I risultati delle analisi dei laboratori saranno pronti entro mercoledì, quando il report sarà trasmesso anche al ministero della Salute e all'Istituto superiore della Sanità.

