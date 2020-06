Resta stabile il contagio da Covid in Puglia dove oggi si sono registrati 4 nuovi casi (ieri erano 5): 3 in provincia di Foggia e 1 in provincia di Bari. Lecce, Brindisi e Taranto tornano dunque a quota zero, così come la Bat. Nel Foggiano si è invece registrato l'unico decesso di oggi. Ultimo aggiornamento: 14:46