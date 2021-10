Puglia, cala il contagio: 201 nuovi casi. E due decessi. L'incidenza scende sotto l'1%

Di nuovo giù rispetto a ieri il contagio in Puglia dove oggi si registrano 201 nuovi casi di Coronavirus (ieri erano 233) su 21.782 test giornalieri (ieri erano 19.608) e 2 decessi. Cala dunque anche l'incidenza, con il tasso di positività che scende dall'1,2% di ieri allo 0,90% di oggi.

La distribuzione per province

APPROFONDIMENTI IL CASO Covid, troppi bambini contagiati: «Niente Halloween». Gli... L'EMERGENZA Cinque maestre e 9 bambini positivi: chiusa scuola a Lizzano

I nuovi casi sono così distribuiti: 63 in provincia di Taranto, 50 nel Foggiano, 49 in provincia di Bari, 33 nel Leccese, 2 in quella di Brindisi, 1 nella provincia Barletta-Andria-Trani. Per altri 3 casi la provincia è in via di definizione. Delle 2.938 persone attualmente positive (+95 rispetto a ieri), 129 sono ricoverate in area non critica (-20 rispetto a ieri) e 17 restano il numero di pazienti in terapia intensiva. Il bollettino epidemiologico giornaliero è disponibile qui.