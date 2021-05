Puglia, risale il tasso di positività: è al 13%. Ci sono 810 nuovi positivi e 18 morti

Su 6.226 test per l'infezione da Covid-19, sono stati registrati in Puglia 810 casi positivi (tasso di positività a 13%, ieri era pari a 9,87%): 213 in provincia di Bari, 60 in provincia di Brindisi, 66 nella provincia BAT, 296 in provincia di Foggia, 146 in provincia di Lecce, 26 in provincia di Taranto, 4 casi di residenti fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota è stato riclassificato e attribuito.

Sono stati registrati 18 decessi: 6 in provincia di Bari, 3 in provincia di Brindisi, 4 in provincia BAT, 5 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.242.079 test; 183.232 sono i pazienti guariti (+922 rispetto a ieri); 47.637 sono i casi attualmente positivi (nuova inversione di tendenza, -130 su ieri). Per il quindicesimo giorno consecutivo, cala la presenza di pazienti nei vari reparti ospedalieri: ora sono 1.813.

Il bilancio ad oggi

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 236.781 così suddivisi:

90.724 nella provincia di Bari;

23.406 nella provincia di Bat;

17.811 nella provincia di Brindisi;

42.823 nella provincia di Foggia;

23.675 nella provincia di Lecce;

37.215 nella provincia di Taranto;

762 attribuiti a residenti fuori regione;

365 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico è disponibile al link: http://rpu.gl/lYp4t