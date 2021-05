Puglia, in 24 ore 269 nuovi positivi e 7 morti. Tasso di positività a 3,4%

Su 7686 test per l'infezione da Covid-19, in Puglia sono stati registrati 269 casi positivi (tasso di positività 3,4%): 61 in provincia di Bari, 46 in provincia di Brindisi, 38 nella provincia BAT, 32 in provincia di Foggia, 40 in provincia di Lecce, 50 in provincia di Taranto, 2 casi di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 7 decessi: 1 in provincia di Bari, 3 in provincia BAT, 1 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Taranto.

I dati



Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.484.493 test; 217.472 sono i pazienti guariti; 26.223 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 250.187 così suddivisi:

94.452 nella provincia di Bari;

25.195 nella provincia di Bat;

19.242 nella provincia di Brindisi;

44.719 nella provincia di Foggia;

26.407 nella provincia di Lecce;

38.986 nella provincia di Taranto;

797 attribuiti a residenti fuori regione;

389 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico completo è disponibile al link: http://rpu.gl/2GMhM