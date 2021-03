Puglia, decessi in calo: sono 14, ma 1.788 i nuovi casi: impennata degli attuali positivi. Tasso di positività vicino al 19%

Torna a quote alte il tasso di positività al Covid in Puglia, dove nelle ultime 24 ore su 9473 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus, sono stati rilevati 1.788 casi positivi, il 18,87% dei test. Dei nuovi casi 561 sono in provincia di Bari, che continua a registrare oltre la metà dei casi complessivi. Ma il dato resta alto anche altrove: 355 in provincia di Taranto, 296 in provincia di Lecce, 286 in provincia di Foggia, 155 in provincia di Brindisi, 125 nella provincia BAT, 7 casi di residenti fuori regione (qui il bollettino completo).

DECESSI IN CALO: 14 DA IERI

Dei 14 decessi registrati da ieri, 5 sono stati in provincia di Bari, 5 in provincia di Taranto, 2 in provincia di Brindisi, 2 in provincia di Foggia.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.839.926 test e 137.164 sono i pazienti guariti (+531 su ieri), mentre 46.880 sono i casi attualmente positivi (+1.243: un balzo in avanti che non si registrava in questo modo dal 12 dicembre scorso).

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 188.737 così suddivisi: