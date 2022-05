Covid, 14 vittime e 2.407 nuovi casi si contagio. Ricoveri in calo

Sono 2.407 i nuovi casi di coronavirus rilevati oggi in Puglia (ieri 584) su 17.522 test giornalieri registrati (l'incidenza è al 13,7%).

I numeri del bollettino

Le vittime sono 14, mentre delle 42.168 persone attualmente positive (ieri erano 43.122), 356 sono ricoverate in area non critica (ieri 363) e 17 in terapia intensiva (ieri erano 20).

Nuovi casi sono così distribuiti per provincia: di Bari: 830; Bat: 169; Brindisi: 189; Foggia: 311; Lecce: 482; Taranto: 394; i residenti fuori regione sono 22 e provenienti da provincia in definizione, 10.

