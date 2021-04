Covid, la giornata più nera: 64 morti in Puglia. Altri 1.692 casi positivi nella regione

Su 13.345 test per l'infezione da Covid-19, sono stati registrati 1.692 casi positivi (tasso di positività al 12,68%, ieri era pari al 15,19%): 658 in provincia di Bari, 155 in provincia di Brindisi, 154 nella provincia BAT, 266 in provincia di Foggia, 176 in provincia di Lecce, 277 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione, 5 casi di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 64 decessi: 25 in provincia di Bari, 5 in provincia di Brindisi, 4 in provincia BAT, 2 in provincia di Foggia, 15 in provincia di Lecce, 13 in provincia di Taranto.

Il bilancio dell pandemia

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.142.721 test; 171.894 sono i pazienti guariti (+1.853 rispetto a ieri); 49.197 sono i casi attualmente positivi (-225, tornano a scendere dopo l'inversione di ieri che ha interrotto un calo continuo durato sette giorni). I pazienti ricoverati sono in tutto 2.031, in costante riduzione da tre giorni.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 226.723 così suddivisi:

87.765 nella provincia di Bari;

22.167 nella provincia di Bat;

16.756 nella provincia di Brindisi;

41.079 nella provincia di Foggia;

22.214 nella provincia di Lecce;

35.659 nella provincia di Taranto;

738 attribuiti a residenti fuori regione;

345 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico completo è disponibile al link: http://rpu.gl/NbGK6