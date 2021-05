Puglia, da lunedì i posti letto Covid torneranno disponibili per tutti i malati. Lopalco: «Verso la normalità». Il bollettino: 433 contagi e 8 morti

Lentamente, il ritorno alla normalità. A partire da lunedì 24 maggio, infatti, i posti letto Covid torneranno disponibili per i reparti no Covid. Lo ha comunicato l'assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco, insieme al direttore del dipartimento Salute, Vito Montanaro, che hanno inviato alle Asl e alle strutture ospedaliere una disposizione per la riprese dell’attività ospedaliera e di specialistica ambulatoriali negli ospedali pubblici.

«In considerazione dell’andamento della pandemia da Covid e della curva dei contagi - è scritto - si dispone a far da lunedì 24 maggio, l’avvio di un graduale processo di riconversione dei posti letto dedicati al covid a posti letto per patologie “no covid”».

Una decisione attesa, altamente significativa - anche alla luce delle liste d'attesa ingrossate dalla pandemia - che consentirà la ripresa delle cure e degli esami per tutti i pugliesi che ne avranno bisogno. La Puglia, confermata zona gialla, torna insomma a respirare, come conferma anche il bollettino odierno.

Il bollettino

Su 9.610 test per l'infezione da Covid-19, in Puglia sono stati registrati 433 casi positivi: 160 in provincia di Bari, 45 in provincia di Brindisi, 78 nella provincia BAT, 12 in provincia di Foggia, 75 in provincia di Lecce, 61 in provincia di Taranto, 2 casi di residenti fuori regione.

Sono stati registrati 8 decessi: 2 in provincia di Bari, 2 in provincia BAT, 1 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.406.397 test; 205.261 sono i pazienti guariti; 35.761sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 247.334 così suddivisi:

93.759 nella provincia di Bari;

24.742 nella provincia di Bat;

18.859 nella provincia di Brindisi;

44.263 nella provincia di Foggia;

25.853 nella provincia di Lecce;

38.691 nella provincia di Taranto;

790 attribuiti a residenti fuori regione;

377 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico completo è disponibile al link: http://rpu.gl/ni1bn

