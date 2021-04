Covid, tasso di positività a 10,90%: nelle ultime 24 ore in Puglia 39 morti e 1.488 contagi

Su 13647 test per l'infezione da Covid-19, in Puglia sono stati registrati oggi 1.488 casi positivi: 655 in provincia di Bari, 109 in provincia di Brindisi, 155 nella provincia BAT, 56 in provincia di Foggia, 140 in provincia di Lecce, 368 in provincia di Taranto, 2 casi di residenti fuori regione, 3 casi di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 39 decessi: 18 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 3 in provincia BAT, 4 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 9 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.034.564 test; 156914 sono i pazienti guariti; 51789 sono i casi attualmente positivi.

Il quadro generale



Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 214024 così suddivisi:

83143 nella Provincia di Bari;

20190 nella Provincia di Bat;

15726 nella Provincia di Brindisi;

39011 nella Provincia di Foggia;

20789 nella Provincia di Lecce;

33405 nella Provincia di Taranto;

720 attribuiti a residenti fuori regione;

320 provincia di residenza non nota.



I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico completo è disponibile al link: http://rpu.gl/QS4y6

