Covid, scendono i contagi: 3.902 i nuovi casi e otto morti

Inizia a scendere la curva dei contagi covid e i casi in Puglia passano da oltre 7mila casi a 4mila circa. I decessi passano da 21 a otto nelle ultime 24 ore.

I numeri del bollettino

Sono 3.902 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Puglia su 24.264 test giornalieri eseguiti, con una incidenza che scende al 16% (ieri era al 18,7%). Otto persone sono morte, mentre delle 104.240 persone attualmente positive, 627 sono ricoverate in area non critica (ieri erano 640) e 36 in terapia intensiva, una in meno di ieri.

I nuovi casi sono così suddivisi per provincia: Bari: 1.338; Lecce: 717; Taranto: 585; Foggia: 520; Brindisi: 408; Bat: 292. I residenti fuori regione sono 33, mentre per nove persone la provincia non è stata ancora definita.

