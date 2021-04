Cala lievemente il tasso di positività: è 12,96%. Dimezzati i morti nelle ultime 24 ore: 1.359 nuovi contagi

Su 10.485 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus, sono stati registrati 1.359 casi positivi (tasso di positività 12,96%) 563 in provincia di Bari, 76 in provincia di Brindisi, 143 nella provincia BAT, 257 in provincia di Foggia, 123 in provincia di Lecce, 187 in provincia di Taranto, 4 casi di residenti fuori regione, 6 casi di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 15 decessi: 2 in provincia di Bari, 3 in provincia di Brindisi, 1 in provincia di Lecce, 9 in provincia di Taranto.

Il quadro generale in Puglia

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.001.590 test; 153.294 sono i pazienti guariti; 52.047 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 210.530 così suddivisi:

81.935 nella provincia di Bari;

20.563 nella provincia di Bat;

15.432 nella provincia di Brindisi;

38.546 nella provincia di Foggia;

20.246 nella provincia di Lecce;

32.781 nella provincia di Taranto;

711 attribuiti a residenti fuori regione;

316 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico completo è disponibile al link: http://rpu.gl/WCaov