Covid, tre morti e 2.092 nuovi casi. Scende il numero degli attualmente positivi

Tre morti di covid e 2.092 nuovi casi. Scende il numero degli attualmente positivi. Sono 2.092 i nuovi casi di positività al Covid rilevati in Puglia su 12.085 test, con una incidenza del 17,3%. Le vittime sono tre. Il numero di casi maggiori in provincia di Lecce (564), poi Bari (531), Taranto (334), Brindisi (230). Nel Foggiano sono stati rilevati 226 casi, nella Bat 125. I positivi residenti fuori regione sono 75 e 7 quelli per cui non è stata ancora definita la provincia di provenienza. Le persone attualmente positive in Puglia sono 41.130, delle quali 404 (ieri 403) sono ricoverate in area non critica e 17 in terapia intensiva (ieri 16).

Vaccini nelle farmacie

Più di 75mila vaccini somministrati, di cui 61mila terze e 5mila quarte dosi, e oltre 47mila tamponi effettuati: sono i numeri del supporto garantito dai farmacisti alla provincia di Bari. La direzione generale della azienda sanitaria ha inviato a tutte le farmacie convenzionate una lettera di ringraziamento per «l'impegno profuso durante l'emergenza e per il contributo ancora costante assicurato ai cittadini fino ad oggi».

«Nella odierna lotta contro il virus - si legge nella lettera - l'arma del vaccino risulta la più efficace, nel ridurre sia il rischio di infezione sia, in caso di contagio, le probabilità di ricovero e decesso, efficacia potenziata dalla somministrazione della dose booster. Le previsioni legate al possibile scenario futuro lasciano ritenere che probabilmente sarà ancora necessaria la vostra preziosa collaborazione».