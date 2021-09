Puglia, 200 nuovi casi: Salento ancora in testa. Undici i decessi

Lieve risalita dei casi di Covid registrati oggi in Puglia si registrano 200 nuovi casi di Coronavirus (ieri erano 178) e 11 morti (ieri nessun decesso). Sale anche l'incidenza che sugli 11.376 test giornalieri è dell'1,75%.

La geografia del contagio vede di nuovo in testa il Salento

Nonostante il calo registrato nell'ultima settimana, resta il Salento l'area più colpita. I nuovi casi sono stati individuati 49 in provincia di Lecce, 40 a Bari, 37 nella provincia Bat, 27 a Foggia, 24 a Brindisi, 18 in provincia di Taranto. Due casi riguardano 2 residenti fuori regione mentre per altri tre la provincia è in via di definizione. Su 3.753 persone attualmente positive, 186 sono ricoverate in area non critica, 23 in terapia intensiva.